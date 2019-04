"The Dead Don’t Die" de Jim Jarmusch : des stars et des zombies pour ouvrir le Festival de Cannes

Un film d’horreur en ouverture du Festival de Cannes ? Oui, mais pas n’importe lequel ! "The Dead Don’t Die", un hommage au genre signé Jim Jarmusch, a été choisi pour lancer la 71e édition de la manifestation, le 14 mai prochain. Si l’intrigue – une petite ville américaine victime d’une invasion de zombies – n’a rien de bien original, on peut compter sur l’auteur de "Dead Man", "Ghost Dog" et autre "Broken Flowers" pour lui apporter son mélange de poésie et d’humour décalé.





Dans la bande-annonce, Bill Murray, Adam Driver et Chloë Sevigny incarnent un trio de policiers un peu pépère, confronté à une épidémie qui va décimer un à un les habitants du coin. Jim Jarmusch, qui a l’un des plus chouettes carnets d’adresses du cinéma américain, a convié à la fête les chanteurs Iggy Pop, Tom Waits et Selena Gomez, le rappeur RZA ou encore Tilda Swinton et Steve Buscemi. Le film sortira le même jour dans toute la France.