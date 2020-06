Films de mars, classiques, nouveautés… Il y aura quoi à voir au cinéma le 22 juin ?

On va (enfin) pouvoir retourner au cinéma. Et plus tôt que prévu puisque si la profession militait pour une réouverture des salles début juillet, le Premier ministre Edouard Philippe l’a prise de court en annonçant la date du lundi 22 juin. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y aura rien à voir ce jour-là, bien au contraire.

Depuis la fin de semaine, l’agenda des sorties s’est bien rempli. Ainsi "Une sirène à Paris" de Mathias Malzieu et "La Belle Epouse" de Martin Provost, deux films qui étaient brièvement sortis le 11 mars, quelques jours avant la fermeture, vont retenter leur chance auprès des spectateurs, tout comme le film historique "L’Ombre de Staline" d’Agnieska Holland et la comédie "Filles de joie" de Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich, qui devaient eux sortir le 18 mars.