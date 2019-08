"The Hunt" : mais de quoi parle vraiment le film que Donald Trump déteste sans l'avoir vu ?

31 morts et plus de 50 blessés. C’est le sinistre bilan des deux fusillades qui se sont déroulées les 3 et 4 août à El Paso, au Texas, et à Dayton, dans l’Ohio. Ces actes perpétrés par des tireurs solitaires sont venus relancer, une fois de plus, le débat sur le commerce des armes à feu en Amérique, un an avant la prochaine élection présidentielle.





Hasard du calendrier, le studio Universal venait de lancer, quelques jours plus tôt, la bande-annonce de "The Hunt", la nouvelle production de Blumhouse, la petite société qui monte à laquelle on doit des succès comme la saga "American Nightmare", l’Oscarisé "Get Out" ou encore le récent remake d’"Halloween".





Le pitch ? Dans une réalité alternative, de riches Américains qui se désignent comme "l’élite", kidnappent chaque année des citoyens "ordinaires" pour en faire le gibier d’une épouvantable chasse à l’homme. Cette satire ultra-violente de la lutte des classes, emmenée par la star oscarisée de "Million Dollar Baby" Hillary Swank, va rapidement s’attirer les foudres des médias conservateurs et d’une partie des réseaux sociaux.