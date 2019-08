"The Irishman", le nouveau Scorsese !

Après trois années de silence, Martin Scorsese sortira bientôt son nouveau film intitulé "The Irishman". En effet, Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de ce long-métrage très attendu pour la fin 2019. Celui-ci mettra en scène deux géants du septième art à l'image de Robert De Niro et d'Al Pacino. Quant à l'histoire, elle retrace le parcours de Frank Sheeran, interprété par Robert De Niro, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale devenu tueur à gages pour la mafia. Découvrez des extraits en images.



Ce vendredi 2 août 2019, Jade Partouche, dans sa chronique "Vos sorties", parle de "The Irishman" le nouveau film de Martin Scorsese. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 02/08/2019 présentée par Julie Hammet sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammet vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.