"The Upside" : le remake US d'"Intouchables" cartonne malgré les mauvaises critiques et les polémiques

Impossible de passer à côté. "The Upside" s'affichait partout à Times Square à New York fin décembre, rappelant au public américain la sortie imminente d'un film dont il entendait parler depuis maintenant quatre ans. Et les premiers chiffres tendent à prouver que le message a été reçu cinq sur cinq. La sortie du remake d'"Intouchables" d'Olivier Nakache et Eric Toledano, l'un des plus grands cartons du cinéma français avec 51 millions de spectateurs dans le monde, programmée vendredi 11 janvier, devrait clore son premier week-end d'exploitation avec près de 20 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis. De quoi chiper la première place du box-office US au roi d'Atlantis "Aquaman". Pas mal pour un long-métrage dont on commençait à croire qu'il ne rencontrerait jamais le public.