"The Voice 2020" : Abi livre une envoûtante reprise de Billie Eilish comme premier single

Lovely annonce la sortie d'un premier EP, prévue pour le 29 octobre. Lors de notre interview à l'issue de sa victoire, Abi Bernadoth "espérait de tout cœur qu'il y aurait au moins un titre en anglais" sur son premier album. "Mais forcément on est France donc ce sera surtout en français", assurait-il, laissant imaginer une future collaboration avec son coach Pascal Obispo. Le vainqueur de The Voice 2020 prévoyait des sonorités "R&B, soul avec un peu de pop" et voulait surtout transmettre "l'émotion qui le caractérise et qui a touché le public". Un ingrédient déjà fortement présent dans ce single qui marque le début d'une carrière bien prometteuse.