The Voice Kids : Angelina sort son premier album

Du haut de ses douze ans, Angelina est une artiste authentique. Elle avait remporté The Voice Kids en 2017 et sort enfin son premier album ce 29 avril 2019. Intitulé "Ma voie", celui-ci est composé de douze titres dont deux sont des reprises. Nous découvrons une véritable artiste au style affirmé lors de notre rencontre avec Angelina à Marseille, sa région.



