"The Voice" : Maëlle, la gagnante de l'an dernier, dévoile un premier single très prometteur

Elle ne s'est pas précipitée. Mais qu'elle se rassure, le public ne l'a pas oubliée. Près d'un an après son sacre lors de la saison 7 de "The Voice" (elle avait recueilli plus de 55% des voix des téléspectateurs), Maëlle sort de l'ombre avec une première chanson inédite qui frappe fort. Très fort. L'adolescente de 17 ans vient de dévoiler "Toutes les machines ont un cœur", fruit de plusieurs mois de travail avec la crème de la crème de la chanson française.





À l'écriture ? Zazie, l'ancienne coach de la jeune femme dans l'émission de "The Voice". À la production ? Calogero, aux côtés de qui elle posait sur une photo postée sur Instagram début décembre. "Dis-toi que la voix, on l'a. Elle est super. Donc tu chantes, pour le plaisir", l'entend-t-on dire dans une autre vidéo enregistrée en studio et partagée sur le même réseau social trois jours avant la sortie de son single.