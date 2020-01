Théâtre : Alexis Michalik en haut de l'affiche avec "Une histoire d'amour"

A 37 ans, l'ascension d'Alexis Michalik a été fulgurante avec déjà sept Molières en poche et de nombreux autres prix. Jouées plusieurs fois au théâtre, ses pièces rencontrent un franc succès. "Une histoire d'amour", dans laquelle il remonte sur les planches pour la première fois depuis huit ans, est sa dernière en date. A la fois comédien, auteur, metteur en scène et réalisateur, il n'y a aucune pause dans son emploi du temps. D'ailleurs, Alexis vient également de sortir un roman.



