Thylacine, un deuxième album made in Argentine

Pour composer son nouvel album, Thylacine, DJ originaire d'Angers, est allé puiser son inspiration sur les routes d'Argentine. Composé de dix chansons plus acoustiques et solaires, ce deuxième opus raconte ses périples et les rencontres qu'il a fait tout au long de son voyage. D'ailleurs, il nous confie qu'il a besoin de voyager pour composer sa musique.



Ce vendredi 18 janvier 2019, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous fait découvrir le deuxième album de Thylacine. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 18/01/2019 présentée par Axel Monnier sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Axel Monnier vous présente la Matinale entouré de ses chroniqueurs.