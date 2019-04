"Tim", l'album posthume d'Avicii, sortira en juin : "Ces chansons prolongent sa vie"

Il continuera à faire danser la planète. Encore et encore. Un an après le suicide d'Avicii à Oman, la famille du DJ suédois a annoncé la sortie de "Tim", un album posthume rassemblant seize titres inédits sur lesquels le jeune homme de 28 ans travaillait avant sa mort. "Quand Tim Bergling est mort le 20 avril 2018, il était tout près de terminer un nouvel opus. Il a laissé derrière lui des chansons presque terminées, accompagnées de notes, de conversations par mails et de messages à propos de sa musique", indiquent ses proches dans un communiqué relayé par NME vendredi 5 avril.





"Anki, la mère de Tim, et moi avons décidé que la musique de Tim devait être diffusée à ses fans et aux personnes qui souhaitent l'écouter. Nous ne voulons pas qu'elle soit bloquée ", explique son père Klas Bergling dans une vidéo mise en ligne sur la page YouTube du défunt musicien. Ses collaborateurs y racontent aussi comment ils ont repris le flambeau pour finaliser ces morceaux qui mêleront musique arabisante, sons des Caraïbes ou encore psychédéliques selon le New York Times.