Top départ du Festival de Carcassonne !

La quatorzième édition du Festival de Carcassonne vient de débuter et s'étalera jusqu'au 31 juillet prochain. Au programme, théâtre, concert, opéra et danse, à découvrir en famille ou entre amis. Les festivaliers pourront assister à une centaine de concerts dont 70 sont gratuits. En tête d'affiche, Pascal Obispo, Bénabar, Orelsan, Christine and the Queens et bien d'autres artistes. Découvrez la programmation du festival.



