Top départ pour le 72ème Festival de Cannes

C'est parti pour dix jours de paillettes et de cinémas. La 72ème édition du Festival de Cannes se déroulera du 14 au 25 mai. Alors que le tapis rouge n'est pas encore déroulé, les curieux ont déjà installé leurs tabourets pour y assister et toute la ville est en effervescence. Cette année, la parité des membres du jury est respectée avec quatre hommes et quatre femmes. Quels seront les temps forts de cette semaine ? Quid de la polémique sur la Palme d'honneur d'Alain Delon ? Quels seront les films en compétition ?



