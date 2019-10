Tour de Corse Historique 2019 : une épreuve mythique pour les passionnés de sport automobile

JT 13H - Le 19ème Tour de Corse Historique est un événement incontournable sur l'Île-de-beauté. Le spectacle est à chaque virage, avec parfois des concurrents un peu particuliers.

A Porto-Vecchio, les voitures de légende avalent les milliers de virages des routes corses à toute vitesse. La 19ème édition du Tour de Corse Historique a débuté sur l'Île-de-beauté. Christian Van Hecke voulait vivre sa passion en amoureux, mais cela valait bien un petit sacrifice. En effet, c'est sa femme, Corinne, qui conduit durant toutes les courses qu'ils font ensemble. Pour d'autres, ce rallye historique est surtout un plongeon dans le passé et les souvenirs.



