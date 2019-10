"Tout est possible", le bonheur est dans le pré

DOCUMENTAIRE – Dans "Tout est possible", le réalisateur John Chester raconte comment il est parvenu avec son épouse Molly à développer une ferme éco responsable. Une belle leçon de vie. Et d'humilité.

C'est une histoire digne d'un film hollywoodien. En 2010, John et Molly, un couple d'américains décide de changer de vie et de quitter Los Angeles pour développer une ferme éco responsable. Un projet un peu dingue pour ce réalisateur de documentaires animaliers et sa femme dont l'expérience de la terre se résume à faire pousser des tomates sur son balcon. Alors le jour où ils reçoivent un avis d'expulsion à cause de leur chien qui passe ses journées à aboyer, ils se disent que c'est le moment ou jamais de réaliser le rêve de Molly : vivre dans une ferme qui ressemble à celle des livres pour enfants. Ils quittent alors leur minuscule appartement de Los Angeles et achètent un verger d’abricotiers Moorpark, toujours en Californie, baptisé Apricot Lane Farms. Une terre aride à laquelle ils vont tenter de redonner vie. C'est cette incroyable aventure que raconte "Tout est possible", le documentaire qui sort dans les salles ce mercredi 9 octobre.

"On a tourné 365 jours par an sur près de huit ans. Pour moi, il y avait une tension permanente, entre les besoins de la ferme et ceux du film. Mais l’avantage, avec la nature comme avec la ferme, c’est qu’elles ont leur propre rythme", raconte John Chester qui a eu l'idée folle de documenter cette aventure. "Il suffit d’observer la routine de la nature, puis d’attendre que ça se passe. C’est le secret pour réussir un documentaire nature, mais curieusement, c’est aussi la méthode idéale pour ce type d’agriculture : observer et anticiper. L’un et l’autre exigent une extrême humilité".