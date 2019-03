Expo Toutankhamon : les trésors et mystères de "l'enfant pharaon" vous attendent à la Villette

Une semaine avant son ouverture ce samedi 23 mars, 130.000 billets avaient été prévendus sur internet. Autant dire que l'exposition parisienne "Toutankhamon, le Trésor du Pharaon", que la grande Halle de La Villette accueille jusqu'au 15 septembre*, est attendue. Et pour cause. Elle recèle d'inestimables richesses, le tombeau du jeune pharaon, découvert en 1922, étant le seul mausolée de l'Egypte antique à avoir été épargné parmi les pillages. Les visiteurs peuvent notamment y découvrir une des deux hautes statues de gardiens à l'entrée de la chambre funéraire, Toutankhamon debout sur une panthère, un lit en bois plaqué or orné d'une tête de lion, une figurine d’Horus sous les traits d’un faucon... Au total, près de 150 pièces, dont une cinquantaine n'avaient jamais quitté l'Egypte. Le fameux masque funéraire du pharaon, clou de l'exposition du Petit Palais qui avait fait événement à Paris en 1967, n'y figure toutefois pas : une loi égyptienne interdit de le déplacer.





Pas de quoi freiner les ardeurs des amateurs d'Egypte antique, ni la fascination pour le personnage de Toutankhamon, qui serait sans doute rester aux oubliettes de l'Histoire sans la découverte de son tombeau. Le destin de "l'enfant pharaon", monté sur le trône à l'âge de 9 ans et mort une dizaine d'années plus tard, intrigue depuis plusieurs décennies tant des énigmes entourent les circonstances de sa fin de règne et sa filiation.