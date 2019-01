Toute nue au théâtre : j'ai testé (sans rougir) la première pièce naturiste jouée à Paris

"Quelqu’un aurait envie de se rendre tout nu à une pièce de théâtre dimanche ?" Si la proposition, faite en conférence de rédaction, a déclenché l’hilarité générale, elle n’en était pas moins sérieuse. Depuis plusieurs jours, l’annonce de cette pièce circulait : "Nu et approuvé, la toute première représentation naturiste dans un théâtre parisien", jouée au Palais des Glaces. De quoi intriguer les spectateurs, et la presse. Alors après tout, pourquoi pas ? Peu (voire pas du tout, soyons honnête) adepte du naturisme, je me mets en tête de relever le défi.

Dimanche 20 janvier, 19h30, nous voilà donc devant le dit théâtre, situé dans le Xe arrondissement de Paris. La foule se presse déjà dans l’obscurité glacée : "Il fait froid, j’espère qu’ils ont mis le chauffage à fond", entends-je derrière moi. Si la représentation ne commence que dans une heure, il faut d’abord passer par les vestiaires… collectifs. Première découverte. "Vous pouvez sinon rester habillée et aller dans le carré presse", me prévient un organisateur. Tentant, mais non : je me suis promise de tester l’expérience jusqu’au bout. Direction donc le vestiaire. Si certains se retrouvent rapidement dans le plus simple appareil, d’autres, comme moi, mettent un peu plus de temps à passer le cap notamment des sous-vêtements. Mais bon, puisqu’il faut y aller…