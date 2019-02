"Toy Story 4" a besoin de vous pour doubler l'un de ses personnages

Huit ans après le précédent volet, Woody et la joyeuse bande de "Toy Story" reviennent en compagnie d'un nouveau jouet réticent prénommé "Forky" et embarquent dans un road trip. Les nouvelles images de "Toy Story 4", dévoilées lors du Super Bowl début février, montrent un Buzz l'éclair en bien mauvaise posture et les retrouvailles du cow-boy avec sa bergère Bo Peep, qui a troqué sa robe pour une combinaison. Trente petites secondes seulement d'un film attendu en salles le 26 juin.