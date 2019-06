"La Reine des Neiges", Homer Simpson, Aya Nakamura… : l’interview "Ça matche ou pas ?" de Jamel Debbouze et Franck Gastambide

Ce n’est pas la première fois que Jamel et Franck se livrent à l’exercice du doublage. On se rappelle que le premier a lui-même réalisé le film d’animation "Pourquoi j’ai pas mangé mon père", en 2015. Son complice prêtait lui sa voix à l’un des toutous d’Elizabeth II dans le récent (et hilarant) "Royal Corgi". L’occasion pour LCI de les soumettre à un "Ça matche ou pas ?" spécial doublage, une vidéo à retrouver en tête de cet article.