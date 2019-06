"Toy Story 4" : une fourchette fait son entrée

Woody, Buzz l'Éclair et M. Patate se lance dans de nouvelles aventures. Dans "Toy Story 4", ils atterrissent dans une nouvelle famille. Leur propriétaire s'appelle Bonnie. Grâce aux accessoires fournis par Woody, la petite va créer un jouet dénommé Fourchette. Bonnie ne veut plus s'en séparer, mais le nouveau jouet en question se prend pour un déchet et ne veut qu'une chose : retrouver sa poubelle. Retrouvez un petit extrait du film en images.



Ce jeudi 27 juin 2019, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous parle de la saga "Toy Story 4". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 27/06/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.