Traversées Tatihou : les pieds dans l’eau, la tête dans les nuages

Cette année, les Traversées Tatihou auront lieu du 23 août au 1er septembre et comme toujours, les musiques du monde et musiques traditionnelles sont à l’honneur, sur fond de saveur iodée. Ainsi, sur l’île, les festivaliers pourront profiter des concerts de l’Ecossaise Julie Fowlis le 29 août, des Algériennes Diwan et Lemma, le 31 août et de l’Espagnole Rocio Marquez, le 1er septembre.





Le légendaire Alan Stivell sera également présent. Il se produira le 30 août. Celui qui a popularisé la musique celtique moderne fête ses cinquante ans de carrière. Il n’était jamais passé par les Traversées Tatihou, voilà l’erreur réparée. Comme toujours, il sera accompagné de sa harpe et de ses musiciens pour un spectacle forcément magique et mystique dans un cadre incroyable. À noter également la présence de Cécile Corbel, Chango Spasiuk et Raùl Barboza.