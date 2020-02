Trophées du Film Français : "Les Misérables" remporte le Prix du Public

Lors des Trophées du Film Français, décernés mardi soir depuis le Palais Brongniart à Paris, Les Misérables s’est distingué avec deux récompenses dont le Prix du Public TF1 qui mettait en lice les 10 plus gros succès français de l’année 2019. Le vote organisé sur LCI.fr a permis au long-métrage de distancer nettement les autres prétendants avec 31 % des suffrages. Il devance Le Chant du loup d’Anthony Baudry (13 %) et Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ? de Philippe de Chauveron (12 %). Les Misérables a également reçu le Trophées Duo révélation réalisateur/producteur.

Avec plus de deux millions d’entrées, Les Misérables est l’un des beaux succès de l’année 2019. Un succès tant public que critique qui ne se dément pas depuis sa présentation en compétition en mai dernier au Festival de Cannes d’où il était reparti avec le Prix du Jury. Réalisé par Ladj Ly, ce film coup de poing sur les banlieues, figure parmi les favoris de la prochaine cérémonie des César (28 février) avec 12 nominations et a également eu un bel écho hors de nos frontières avec de nombreux prix et une nomination à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère.

Les Trophées du Film Français récompensent notamment les champions du box-office et des audiences, ainsi que l'exploitant de l'année, trois duos "producteur/réalisateur" cinéma et télévision, et la personnalité de l'année, désignée par les lecteurs du magazine. Ce dernier trophée a été remis à la comédienne Adèle Haenel, à l'affiche de Portrait de la jeune fille en feu et du Daim cette année, et qui a révélé en novembre dernier avoir été victime d’attouchements et de harcèlement sexuel quand elle était adolescente, accusant le réalisateur Christophe Ruggia.