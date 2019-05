Un 1er album pour Angelina de The Voice Kids

Angelina, la petite gagnante de The Voice Kids en 2017, vient de sortir son premier opus composé de douze titres. Cet album intitulé "Ma voie" est plutôt axé sur la variété, la pop ou encore l'électro. Depuis sa victoire, la petite Sudiste a également représenté le pays à l'Eurovision junior et avait occupé la deuxième place. Son album plein d'énergie et coloré contient deux reprises, ainsi qu'une chanson composée par son coach, Patrick Fiori.



