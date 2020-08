Un "Black Panther 2" peut-il voir le jour sans Chadwick Boseman ?

Il avait combattu la maladie en secret jusqu’au bout. Jusqu’à sa mort vendredi à l’âge de 43 ans, Chadwick Boseman fourmillait de projets. Il devait notamment jouer dans Yasuke, l’histoire vraie de l’unique samouraï noir dans le Japon médiéval. Et il était évidemment attendu au générique de Black Panther 2, dont le tournage était programmé début 2021 pour une sortie prévue en mai 2022. Si la pandémie de Covid-19 avait déjà contraint la production à revoir ses plans, la disparition de sa vedette marque-t-elle un coup d’arrêt définitif à cette suite très attendue ?

Dans une longue lettre d’adieu publiée dimanche par Variety, le réalisateur Ryan Coogler confirme en tout cas qu’il n’était pas au courant de la dégradation de l’état de santé de l’acteur, avec lequel il s’est régulièrement entretenu durant le confinement. "J’ai passé toute l’année écoulée à préparer, imaginer et écrire des mots pour lui, sans savoir que nous n'étions pas destinés à en voir le résultat", avoue-t-il. "Cela me laisse brisé de savoir que je ne pourrai plus regarder un autre gros plan de lui sur le moniteur ou marcher vers lui et lui demander une autre prise."