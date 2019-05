"Un homme et une femme" : le retour à Cannes

Si quelqu'un parle d'une histoire d'amour sur la plage de Deauville, plusieurs personnes répondront "Une homme et une femme" de Claude Lelouch. Sorti il y a 53 ans, le film, qui avait bousculé les codes du cinéma, dispose enfin d'une suite. Le réalisateur l'a présenté à Cannes avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, les acteurs principaux des deux longs-métrages.





