"Un homme pressé" en DVD le 13 mars : Fabrice Luchini dans l’un de ses plus beaux rôles

Fabrice Luchini est partout. Au cinéma depuis mercredi dans "Le Mystère Henri Pick", d’après le roman à succès de David Foenkinos. Sur scène, où il reprendra à la fin du mois son spectacle, "Des écrivains parlent d’argent" au Théâtre Montparnasse à Paris. Et sur votre écran de télé aussi puisque le DVD d"Un homme pressé", réalisé Hervé Mimran, sort le 13 mars prochain chez Gaumont Vidéo après avoir séduit près de 700.000 spectateurs lors de sa sortie en salles en novembre dernier.





Le comédien incarne Alain, un grand patron hyperactif, obnubilé par son projet de voiture électrique haut de gamme. De réunion en rendez-vous, il n’a guère de temps pour Julia (Rebecca Marder), sa fille unique, encore étudiante. Et puis un matin a priori comme les autres, il se réveille mal dans son assiette. Quelques heures plus tard, il est victime d’un accident vasculaire cérébral et ne doit la vie sauve qu’à l’intervention rapide de son chauffeur.