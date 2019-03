"Un homme pressé" : qui est le grand patron qui a inspiré le personnage incarné par Fabrice Luchini ?

Ce qui est en revanche très similaire, de la réalité à l’écran, c’est la façon dont la maladie a soudain isolé cet homme habitué à l'exercice du pouvoir et la position sociale qu'il procure. "Tu as l’univers qui te regarde. Tu es le centre du monde… et puis tu te retrouves tout seul", observe Christian Streiff, sans excès d’amertume. "Tout le monde ne m’a pas lâché, non. Disons qu’il y a ceux pour qui je n’existais plus. Ceux qui ont pris leurs distances par angoisse. Et puis il y a ceux qui sont restés et ils ne sont pas très nombreux."

Dans le film, Alain sort du coma avec un problème d’élocution qui engendre de savoureux quiproquos, prétextes à un formidable numéro d’acteur. La réalité était un peu différente. "J’arrivais à m’exprimer à peu près. Je trouvais des mots", se rappelle Christian Streiff. "Mais tout ça était très affadi, très différent de la manière dont je m’exprimais avant. Or pour un patron, le langage c’est à peu près tout", insiste l’intéressé. "Tu passes ton temps à parler aux gens. A deux, à quatre, à dix, à 100. Dans les médias. Perdre la parole, c’est réellement tout perdre."