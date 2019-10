"Un soir à l'Olympia" : les détails du show organisé le 1er décembre en hommage à Johnny Hallyday

AU PROGRAMME - Laeticia Hallyday a partagé sur son compte Twitter le déroulé des deux spectacles qui seront dédiés au rockeur disparu dans la plus mythique des salles parisiennes. La billetterie sera ouverte dès ce mercredi 9 octobre pour les fans du Taulier.

Elle n'avait pas tweeté depuis l'anniversaire de sa fille Joy en juillet. Laeticia Hallyday a dévoilé sur son compte Twitter, mardi 8 octobre, les détails de l'événement qu'elle organise en hommage à Johnny Hallyday, près de deux ans après sa mort. Son nom ? "Un soir à l'Olympia". Rendez-vous est donc donné le 1er décembre, à l'initiative de la veuve du rockeur, de la plus mythique des salles parisiennes et de l'ancienne maison de disques du Taulier, Universal. Un article du Parisien, que partage Laeticia Hallyday, rapporte ainsi que deux séances seront organisées. L'une à midi et la seconde à 20 heures. A chaque fois, le même programme : une projection pendant une heure et demie de films consacrés à l'idole des jeunes. "Ce sera Johnny le maître de cérémonie, à travers des performances inédites et des interviews expliquant sa relation avec cette salle où il a joué pas moins de 266 fois", souligne le quotidien.

Il a eu une formidable histoire avec l'Olympia. On va la raconter avec des images et quelques surprises - Michel Jankielewicz au Parisien

Johnny Hallyday "a eu une formidable histoire avec l'Olympia. On va la raconter avec des images et quelques surprises. C'est la salle où il a le plus chanté. C'est important de remettre son nom en grand sur le boulevard des Capucines", précise Michel Jankielewicz, qui épaule Laeticia Hallyday sur ce projet après avoir collaboré avec le rockeur de 1995 à 2013.

Un album posthume disponible fin octobre

"Les fans pourront communier une nouvelle fois avec leur idole et partager avec lui un moment rare et intense. Et ainsi comme le souhaitait Johnny, le lien qui l'unit à son fidèle public perdure", insiste l'Olympia sur ses réseaux sociaux. La salle promet une ambiance digne d'un concert avec "une expérience sonore hors du commun", "des titres live mixés en direct" et "une création lumière spécialement faite pour l'occasion". Les admirateurs de Johnny pourront aussi découvrir des objets inédits de l'artiste et tenter de s'offrir des coffrets collector "Hallyday Olympia Story" en tirages limités. Les billets, disponibles à partir de 30 euros, seront mis en vente mercredi 9 octobre à 13h. Attention, il n'y en aura forcément pas pour tout le monde.

Ce nouvel hommage accompagne la sortie le 25 octobre prochain d'un album posthume qui revisite 12 des plus grands tubes de Johnny Hallyday en version symphonique.

Delphine DE FREITAS