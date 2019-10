Un tableau attribué à Léonard de Vinci retrouvé au château de Valençay

Plusieurs mentions des archives du château de Valençay, autrefois propriété du prince de Talleyrand, dont une note rédigée par son régisseur en 1874, font mention d'un portrait sur bois de 55 cm sur 42 cm. Celui-ci, conservé au château, aurait pour auteur Léonard de Vinci et représenterait le philosophe italien Machiavel.

"Je fais emballer par le concierge et mettre au chemin de fer une caisse contenant un tableau (Machiavel par Léonard de Vinci)", dit cette note de la fin du XIXe siècle. Identifiée au printemps dans les réserves du château comme correspondant à la description, cette peinture sur bois non signée représente un homme dont on ignore l'identité, barbu, le crâne dégarni et d'âge incertain, vêtu de noir et le regard mystérieux.