Une expo électro à la Philharmonie de Paris

La musique électro, un mélange du disco, de la house et du techno, est née vers la fin des années 80 aux Etats-Unis. Une exposition immersive, sensorielle et en forme d'art contemporain, lui est consacrée à la Philharmonie de Paris jusqu'au 11 août 2019. Les installations ont été créées par des artistes mais aussi par des DJ du moment, dont Daft Punk et Jean-Michel Jarre. L'exposition rappelle la réalité parfois décalée et farfelue dans laquelle vivent ces fantaisistes.



