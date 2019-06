"Une journée en enfer", "Chute Libre"... Ces films caniculaires dans lesquels il fait vraiment trop chaud

Blanche DuBois, coquette et cultivée mais fragile et mythomane, vient s’installer chez sa sœur Stella à La Nouvelle-Orléans. Elle est perdue dans cet univers ouvrier misérable et ne parvient pas à combattre le sentiment d’attirance et de répulsion qu’elle éprouve pour son beau-frère, une brute sans manières. Dans ce film, un jeune prodige nommé Brando, alors âgé de 23 ans, qui a incendié les écrans de cinéma par son sex-appeal et qui, par son magnétisme animal, est entré en un simple film dans la légende de Hollywood.