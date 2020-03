"Une sirène à Paris" : pourquoi on craque pour cette romance "fantastique et magique mais ancrée dans le réel"

Un héros mélancolique mais toujours positif, "bienveillant mais pas naïf" selon son interprète. Presque un double de fiction du réalisateur. "C'est ça être surprisier, savoir transformer le réel en quelque chose de magique mais sans forcément être magicien. Savoir s'enchanter de petites choses", poursuit-il à propos de ce néologisme qui qualifie les personnages vivant avec émerveillement et panache dans "Une sirène à Paris".

"On ne voulait pas quelque chose de mièvre non plus, pas un truc trop cucul-la-praline comme on dit", prévient celui qui s'est tout de même interrogé avant de lire le scénario. "Au début j'ai reçu ça et je me suis dit : 'Qu'est-ce que c'est que ce truc ?' Puis j'ai été complètement emporté et j'ai rappelé très vite Mathias. Ça fait du bien de faire des films comme ça", insiste-t-il, heureux de mettre de côté le rôle d'écorché vif qui lui colle à la peau pour un projet plus familial. "Je vais pouvoir emmener mes filles (Bonnie, 13 ans et Romy, 7 ans, ndlr) à l'avant-première et ça, c'est une grande première ! Je suis bien content", sourit-il lors d'une rencontre organisée sur une péniche qui aurait pu servir de décor au film, dans un Paris fantasmé rappelant celui cher à Amélie Poulain.