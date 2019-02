"Vice" : et si Amy Adams et Christian Bale étaient devenus le vrai power couple de Hollywood ?

Notre question la surprend. Avec trois nominations aux Oscars en trois collaborations, Amy Adams et Christian Bale seraient-ils devenus le duo incontournable du cinéma ? "Oh... Je ne sais pas ce qu'en penserait mon mari. Mais je travaillerais encore avec lui sans l'ombre d'une hésitation", nous répond la comédienne venue à Paris promouvoir "Vice", la dernière pépite dans laquelle elle donne la réplique au Batman de Christopher Nolan. Après "The Fighter" (2010) et "American Bluff" (2013), les deux comédiens brillent dans le film d'Adam McKay qui sort ce mercredi en livrant deux prestations de haut vol marquées par un art de la transformation indissociable de l'acteur gallois.





Méconnaissable, Christian Bale est véritablement Dick Cheney, l'ancien vice-président de George W. Bush qui a placé ses pions dans l'ombre et bousculé l'ordre mondial. Dans sa posture. Dans son phrasé. Et dans son corps, qu'il a façonné pour ressembler au plus près à celui de son personnage. "Je mange juste beaucoup de tartes", racontait-il à l'automne 2017 à Variety en amont du tournage. "Il a pris un certain nombre de kilos car il devait aussi jouer Dick Cheney jeune. Il ne pouvait pas prendre tout le poids nécessaire", nous précise le réalisateur. Au total, l'acteur gallois en a pris plus de 20.