Victor Polster, l’interprète de la ballerine transgenre de "Girl", primé aux Magritte du cinéma belge

Présenté en mai dernier au Festival de Cannes, "Girl" avait remporté la Caméra d’or, le prix du meilleur premier film, tandis que sa jeune vedette était déjà primée par le jury Un certain regard pour son interprétation bouleversante. Aux Magritte, samedi soir, il a également décroché le prix du meilleur scénario original, du meilleur film flamand et du meilleur dans un second rôle pour Arieh Worthalter, qui incarne le père de Lara à l’écran.





Et la moisson de prix n’est peut-pas terminée ! Après avoir également reçu des récompenses au Festival de San-Sébastien en Espagne, au Festival du film de Londres ou encore au Festival du cinéma européen des Arcs, "Girl" est en lice pour le César du meilleur film étranger, qui sera remis le 22 février à la salle de Pleyel. Diffusé aux Etats-Unis par Netflix, il n’a en revanche pas été retenu dans la liste finale des candidats à l’Oscar du meilleur film étranger.