VIDÉO - 14-Juillet : origine et déroulé des festivités, tout ce qu'il faut savoir sur notre fête nationale

Chaque année, le 14 juillet est bien sûr le centre de plusieurs manifestations, et notamment à Paris. L'avenue des Champs-Élysées devient le théâtre d'un défilé militaire qui commence par la traditionnelle démonstration de la patrouille de France, la patrouille acrobatique officielle de l'Armée de l'air française.





Plusieurs unités, venues de toute la France, défilent devant le président de la République, ainsi que le gouvernement et les autres autorités de l'État. Et ce 14 juillet 2019 sera marqué par le passage de soldats de l'Initiative européenne d'intervention et par la mise en place du drapeau français par des jeunes engagés volontaires au sein du service civique et du service national universel (SNU).