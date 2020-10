"355" : Jessica Chastain forme une coalition d'espionnes badass dans la première bande-annonce

Le trailer - uniquement disponible en version originale pour le moment - les montrent armes en main, en plein combat entre deux explosions et deux missions d'infiltration dans leurs plus belles robes de soirée. "On se met en danger pour que les autres ne le soient pas", lance l'Américaine de la CIA Mason "Mace" Brown (Jessica Chastain), qui va devoir collaborer avec la Britannique Khadijah (Lupita Nyong'o), l'Allemande Marie (Diane Kruger) et la Colombienne Graciela (Penélope Cruz) tout en faisant face à la Chinoise Lin Mi Sheng (Fan Bingbing) "qui suit leur moindre mouvement", souligne Deadline. Un casting international de haut vol réuni par Jessica Chastain elle-même, instigatrice et productrice d'un projet qui a eu quelques difficultés à se concrétiser.