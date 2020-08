A la rencontre de Lartiste, un chanteur très populaire chez les ados

Lartiste est l'un des chanteurs les plus populaires dans le cercle des jeunes ados, notamment grâce à la chanson "Chocolat". Son clip a été le plus regardé dans l'Hexagone en 2017 avec 246 millions de vues. À 35 ans, ce Marocain de naissance et Français d'adoption, rend hommage aux musiques du monde entier dans son nouvel album "Comme Avant". Un autodidacte qui tend la main à de jeunes talents. Il produit d'ailleurs une dizaine d'artistes au sein de son label.



