À la rencontre du groupe "Sans Prétention" et de leur titre éponyme

Après les chansons intitulées "Est-ce que tu viens pour les vacances ?", "Vamos a la Playa" et "La Lambada", le tube de l'été risque de vous surprendre cette année. Le titre éponyme du groupe "Sans Prétention" nous rappelle l'été, la chaleur et les champs de blé. Déjà connue au niveau local, la chanson commence à être partagée plus largement. Quant au groupe, il est composé de six copains d'enfance qui habitent près de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), dont Nico, Yohann Cyril, Valentin, Alexis et Fabrice.