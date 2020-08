A la rencontre du groupe toulonnais Aïoli

Aïoli se définit comme le groupe toulonnais le plus mondialement connu dans le Var. En utilisant des phrases piquantes et humoristiques, ses chansons sont souvent adressées aux touristes. Mais à bien des égards, les textes défendent les symboles de la culture varoise. D'ailleurs, aux yeux des fans, le groupe est même un emblème pour la région.



