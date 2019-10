VIDÉO - Adults in the Room : Costa-Gavras se penche sur la crise grecque

BANDE-ANNONCE – A 86 ans, le réalisateur de "L’Aveu", "Z" ou "Amen" est de retour avec un film politique réalisé comme un thriller avec pour toile de fond la crise économique en Grèce. A découvrir au mois de novembre dans les salles.

La crise grecque vue par Costa-Gavras ou plutôt par Yanis Varoufakis… Adults in the Room est l’adaptation de Conversations entre adultes, le livre de celui qui sera resté 5 mois, en 2015, au poste de ministre des Finances en Grèce, et dans lequel il décrit sa courte expérience et les négociations avec l'Europe. Un long métrage qui s’inspire de faits réels et que nous pouvons apercevoir dans la bande-annonce ci-dessus.

L’histoire : Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre. Des élections, un souffle nouveau et deux hommes qui vont incarner l’espoir de sauver leur pays de l’emprise qu’il subit. Nommé par Alexis, Yanis va mener un combat sans merci dans les coulisses occultes et entre les portes closes du pouvoir européen. Là où l’arbitraire de l’austérité imposée prime sur l’humanité et la compassion. Là où vont se mettre en place des moyens de pression pour diviser les deux hommes. Là où se joue la destinée de leur peuple. Une tragédie grecque des temps modernes.