VIDÉO - Adults in the Room : Yanis Varoufakis, l’outsider de la politique et du pouvoir

Z, Missing, L’Aveu, Amen… Costa-Gavras compte de nombreux films marquants dans sa filmographie. A 86 ans, le réalisateur français d’origine grecque revient avec un film qui lui tient à cœur, Adults in the Room, qui évoque la crise économique traversée par la Grèce. Le scénario est adapté du livre Conversations entre adultes, dans les coulisses secrètes de l'Europe de Yanis Varoufakis, ancien ministre des Finances dans le gouvernement formé en 2015 par Alexis Tsipras. On découvre ce personnage dans un extrait à découvrir ci-dessus.