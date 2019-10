VIDÉO - Adults in the Rooms : dans la peau de Yanis Varoufakis

COULISSES - Pour son nouveau film Costa-Gavras se penche sur la crise économique en Grèce à travers le portrait de l’ancien ministre des Finances Yanis Varoufakis. Nous vous proposons de découvrir les coulisses du tournage de "Adults in the Room" en compagnie son acteur principal.

Christos Loulis incarne Yanis Varoufakis, l’éphémère ministre grec des Finances en 2015, dans le nouveau film de Costa-Gavras, Adults in the Room. Dans un making-of du film, à découvrir ci-dessus, l’acteur évoque de son personnage, ceux qui l'entourent mais aussi la situation que la Grèce a traversée à cette époque.

L’histoire : Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre. Des élections, un souffle nouveau et deux hommes qui vont incarner l’espoir de sauver leur pays de l’emprise qu’il subit. Nommé par Alexis, Yanis va mener un combat sans merci dans les coulisses occultes et entre les portes closes du pouvoir européen. Là où l’arbitraire de l’austérité imposée prime sur l’humanité et la compassion. Là où vont se mettre en place des moyens de pression pour diviser les deux hommes. Là où se joue la destinée de leur peuple. Une tragédie grecque des temps modernes.