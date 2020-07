VIDEO - "After, chapitre 2" s'offre un premier trailer plus pimenté que l'intégralité du premier film

PREVIEW - La saga érotique d'Anna Todd poursuit son chemin au cinéma avec un deuxième volet dont les premières images ravissent déjà les fans sur les réseaux sociaux. Tessa et Hardin retrouvent un peu du piquant que leur avait refusé le premier film, qui avait attiré plus d'un million de spectateurs en France l'an dernier.

La déception a été à la hauteur du succès du roman, vendu à plus de 5 millions d'exemplaires en France et lue 1,6 milliard de fois à l'international sur Wattpad. Enorme. Quand After, chapitre 1 sort en salles au printemps 2019, la constatation est unanime. Dans sa route vers Hollywood, la saga à succès d'Anna Todd a perdu le piquant qui la classait dans le rayon "littérature érotique". La romance torride des étudiants Tessa et Hardin a pris un sacré coup de froid, supprimant toutes les scènes qui avaient donné chaud aux lectrices. Au grand désespoir de son autrice Anna Todd, qui s'excusait pour cette version très édulcorée. "Ce n'était pas mon choix pour être honnête et totalement transparente. Quand votre réalisatrice a une vision totalement différente de la vôtre, vous devez parfois trouver une forme de compromis (...). Je me suis battue pour beaucoup de choses. Mais pour d'autres, je ne pouvais absolument rien faire", nous répondait-elle au moment de la sortie d'un premier film qui a néanmoins su trouver son public.

Le réalisateur de "Sexe Intentions" aux manettes

D'un budget de 14 millions de dollars, After, chapitre 1 en rapportera près de 70 millions dans le monde. En France, plus d'un million de spectateurs se sont laissés séduire par l'histoire de Tessa et Hardin. Suffisant pour lancer le tournage de l'adaptation du deuxième volet de la saga, qu'Anna Todd a suivi de près. Sur ses réseaux sociaux, la jeune femme partage une photo du scénario et assure avoir repris la main sur son oeuvre. Elle prévient d'emblée que le film sera "Rated R", interdit aux moins de 17 ans aux Etats-Unis. La réalisation est confiée à Roger Kumble, déjà derrière la caméra de Sexe Intentions avec Sarah Michelle Gellar. Le message envoyé est clair : le chapitre 2 sera hot ou ne sera pas. La mission semble réussie avec le premier teaser publié pour la Saint-Valentin. 46 secondes déjà bien plus sexy que l'intégralité du premier film. Puis la pandémie de coronavirus est passée par là, repoussant la sortie de ce deuxième volet indéfiniment.

Il a fallu attendre lundi 27 juillet pour découvrir l'intégralité de la bande-annonce qui fait exploser les compteurs de dos dénudés. La plus si chaste Tessa et son bad boy Hardin s'en donnent à cœur joie dans la douche et autres pièces de leur appartement. De quoi satisfaire les Afternators, surnom donné aux fans de la saga, qui ne cachaient pas leur joie sur Twitter à base de GIF extraits du trailer.

Rappelons tout de même un peu l'histoire : après s'être séparés, nos deux héros se retrouvent pour mieux se déchirer. "L'amour peut-il survivre au passé ?", s'interroge la bande-annonce qu'on vous propose en québécois, à défaut d'une version française. After, chapitre 2, est attendu au cinéma dès le 2 septembre dans bon nombre de pays européens, dès le 2 octobre aux Etats-Unis. La date de sortie française sera elle annoncée prochainement, comme l'a promis Anna Todd.

Delphine DE FREITAS