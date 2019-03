VIDÉO - "After, chapitre 1" : l'hériter de "50 Nuances de Grey" se dévoile comme jamais dans la bande-annonce française

Le public français aurait-il les faveurs d'Anna Todd, l'auteure de la très populaire saga "After" ? Attendue en salles le 17 avril, l'adaptation cinématographique du roman-phénomène se dévoile dans une nouvelle bande-annonce concoctée pour la France. Que les fans de Tessa et Hardin se réjouissent, la vidéo publiée vendredi 8 mars fait mieux que le premier trailer dévoilé pour la Saint-Valentin et contient un tas d'images inédites de cette version pour jeunes adultes de "50 Nuances de Grey".





"After, chapitre 1" reprend les ingrédients qui ont fait le succès de son prédécesseur, que ce soit dans le pitch ou la psychée de ses héros. Une jeune étudiante vierge et innocente débarque à l'université et s'éprend du bad boy sombre qu'on lui avait pourtant recommandé de ne pas approcher. Une histoire somme toute banale pour les amateurs de romance "un peu planplan cucul" que la nouvelle bande-annonce a le mérite de bien résumer pour les non-initiés.