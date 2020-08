Agustin Galiana prolonge l'été en musique

Voici un artiste touche à tout, révélé au grand public dans la série Clem sur TF1. Agustin Galiana est à la fois chanteur, acteur et danseur. Il a d'ailleurs sorti vendredi son nouvel album intitulé "Plein soleil". C'est un album dansant, énergique et solaire dans lequel on retrouve des reprises de classique de chanson française comme "Coup de soleil" ou de chanson latine à l'instar du premier single "Porque te vas". Que véhicule-t-il dans cette oeuvre ? Comment a-t-il fait ses débuts en arrivant à Paris sept ans passé ?



Ce dimanche 30 août 2020, Karima Charni, dans sa chronique "L'instant culture", nous parle du nouvel album et du parcours d'Agustin Galiana. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 30/08/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.