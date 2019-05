"Aladdin", c'est lui : qui est Mena Massoud, le prince vegan du nouveau Disney ?

Dans un passé encore récent, Disney n’aurait pas hésité à confier le rôle d’Aladdin à un comédien blanc. Souvenez-vous de "Gods and Kings de Ridley Scott" où Christian Bale et Joe Edgerton incarnaient respectivement Moïse et Ramsès. C’était il y a cinq ans seulement, et dans son combat pour l’inclusion des minorités et la lutte contre les discriminations, le cinéma américain a fait de gros progrès. Mena Massoud, la star du film de Guy Ritchie, en sait quelque chose, lui qui avoue que le gentil brigand qui séduit la princesse Jasmine était le seul personnage Disney qui lui ressemblait lorsqu’il était enfant.





"Hollywood était très différent de ce qu’il est aujourd’hui, même s’il y a encore beaucoup de travail à faire", nous raconte-il depuis le palace parisien où l'équipe du film a pris ses quartiers. "Il y a certaines minorités qui s’en sortent bien, et d’autres qui ne sont pas du tout dans la lumière. Ce que j’espère, c’est qu’en voyant ce film, des gamins qui me ressemblent seront inspirés et se diront qu’ils peuvent réaliser leurs rêves dans le cinéma. Qu'ils soient d'origine arabe, indienne ou autre. Qu’ils veulent devenir acteur, réalisateur ou scénariste, peu importe."