Albert Dupontel et Virginie Efira nous parlent du film "Adieu les cons"

Albert Dupontel est de retour pour nous dire droit dans les yeux une ou deux pensées dont il a le secret. Dans le film "Adieu les cons", il prend le rôle d'un homme qui ne veut plus vivre. Virginie Efira, elle, y joue une femme malade qui n'a plus le temps de vivre, recherchant son enfant né sous X. Cette œuvre cinématographique sortira sur les écrans le mercredi 21 octobre 2020.



