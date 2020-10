Analyse du dernier ouvrage d’Hervé Temime "Secret défense" (Gallimard)

La défense du secret dans la vie professionnelle et personnelle est le fil rouge de cet hommage au métier d'avocat. L'auteur revient sur sa trajectoire "d'avocat des puissants". Il nous raconte des affaires judiciaires connues et méconnues, analyse les mécanismes de la justice française avec ses failles, ses forces, et explicite, non sans ironie, ses rapports avec les médias. La société française de plus en plus judiciarisée prône la transparence et le jugement. Hervé Temime plaide, lui, pour le droit au secret et à l'ambiguïté. Nos libertés en dépendent. Il n'y a pas une seule vérité des hommes et il est nécessaire de rappeler ces mots de Malraux : "La vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache".



Ce vendredi 2 octobre 2020, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", nous décrypte le dernier ouvrage d’Hervé Temime "Secret défense" (Gallimard). Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 02/10/2020 présentée par Amélie Carrouer sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, Amélie Carrouer apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.