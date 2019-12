Analyse du livre "Le Dictionnaire de ma vie" de Thierry Marx

Thierry Marx nous dévoile dans ce livre les valeurs au cœur de sa double réussite de chef cuisinier et de chef d’entreprise. C’est l’histoire d’un homme toujours en recherche, qui a compté sur ses propres forces pour s’élever, qui a puisé dans les arts martiaux l’énergie du "toujours mieux". Un homme qui n’a jamais oublié d’où il venait. Aujourd'hui, il transmet aux jeunes générations son excellence et met sa notoriété au service des plus humbles.



