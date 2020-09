"Antoinette dans les Cévennes" : l'âne est un acteur comme les autres !

Le film "Antoinette dans les Cévennes" sort mercredi prochain sur les écrans. Cette comédie, comme on les aime, est un grand bol d'air avec un sacré tour de force pour avoir réussi à faire jouer les plus têtus des animaux. Le tournage s'est déroulé au cœur des Cévennes dans des conditions rudes, pas mal de kilomètres à pied et des acteurs qu'il a fallu apprivoiser. Deux ânes ont joué le rôle de "Patrick". Ce parcours initiatique et loufoque faisait partie de la sélection du Festival de Cannes annulé cette année. C'est l'une des rares comédies à avoir séduit les organisateurs.



